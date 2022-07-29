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30 июля - Международный день дружбы

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30 июля - хороший повод вспомнить о преданных и верных друзьях. Во всем мире отмечают Международный день дружбы, так что позвоните своей школьной приятельнице или устройте встречу с товарищем.

Сегодня также Всемирный день борьбы с торговлей людьми, которая до сих пор существует. Он был учрежден ООН в 2013 году как один из способов борьбы с этим злом. 30 июля проводятся семинары, конференции, фотовыставки, посвященные проблеме работорговли, цель которых - повысить градус остроты проблемы.

30 июля известно несколькими историческими событиями. В 1768 году в этот день началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука. Именно он нанес на карту острова, расположенные к северо-западу от Таити, Большой Барьерный риф и выяснил, что Новая Зеландия состоит из двух островов.

30 июля 1792 года на улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза» - самая знаменитая песня Великой французской революции, ставшая гимном сначала повстанцев, а затем и всей страны.

В народном календаре 30 июля - Марина с Лазарем. Наши предки подмечали, что это время зарниц и молний без грома. На Марину с Лазарем наблюдали за погодой: считали, что по ней можно судить о будущей осени.

Именины сегодня отмечают Вероника, Леонид, Маргарита и Марина.

30 июля родились чудотворец Серафим Саровский, один из главных идеологов движения декабристов Никита Муравьев, английская поэтесса Эмилия Бронте, американский промышленник Генри Форд, а также американский актер, бизнесмен и политический деятель Арнольд Шварценеггер.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь советует настроиться на позитив и быть активным сегодня, тогда день обязательно принесет много радости.

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