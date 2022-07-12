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13 июля приготовим яичницу с селедкой

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13 июля в России нет крупных праздников. А вот у жителей Черногории, которую знают в первую очередь как туристический курорт, сегодня День государственности.

13 июля 1878 года Берлинский конгресс признал эту страну 27-м независимым государством в мире. Официальный статус праздник получил в 2004-м.

А в Казахстане свой профессиональный праздник сегодня отмечают чекисты. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1992 году был образован Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. Традиционно к празднику приурочено проведение различных торжественных мероприятий.

Кроме того, сегодня любители различных сложных задачек отмечают День головоломки. Если вы никогда не собирали кубик Рубика, то настал подходящий момент.

13 июля - день, когда в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1871 году в лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек, в 1882-м в Москве и Санкт-Петербурге заработали первые в России телефонные станции.

13 июля 1930 года в Уругвае начался первый в истории чемпионат мира по футболу - для него в Монтевидео построили стадион.

Участниками первенства стали 13 команд, представлявших Аргентину, Бразилию, Бельгию, Боливию, Мексику, Парагвай, Перу, Румынию, США, Уругвай, Францию, Чили и Югославию.

В итоге в финал, который состоялся 30 июля, вышли Уругвай и Аргентина, хозяева победили со счетом 4:2.

В народном календаре сегодня Двенадцать апостолов. Праздник назван в честь учеников Иисуса Христа. Считалось, что в это время начинается самая жаркая часть лета.

Как и на Пасху, на Двенадцать апостолов наши предки красили яйца и обменивались ими. А еще готовили всевозможные виды яичницы, в нее добавляли лук, ветчину, сыр, хлеб и даже селедку.

Именины в этот день празднуют Андрей, Григорий, Дина, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Фаддей, Филипп и Яков.

13 июля родились советские писатели Исаак Бабель и Валентин Пикуль, артисты Михаил Пуговкин и Петр Фоменко, а также астроном Аристарх Белопольский.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь советует не упускать возможности этого дня, а смело начинать большие дела.

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