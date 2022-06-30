1 июля - День ветеранов боевых действий

30.06.2022 | 18:50

Сегодняшний день, 1 июля, наши предки называли макушкой лета и Ярилиным днем. Считалось, что в середине лета святые мерятся силой с языческим богом, но одержать верх не могут.

Предки, смотревшие на мир через призму всех его взаимосвязей, считали Ярилу богом солнца, богом любви и страсти и богом сил природы.

Полагали, что на Ярилу все живое начинает плодоносить, то есть «приходит в яр». Вечером селяне собирались у костров, развлекались, водили хороводы, заваривали травяной чай, пели, плясали и боролись на кулаках.

Сегодня особый день для ветеранов боевых действий. Это праздник не только военных, но и сотрудников МВД и ФСБ, а также прочих участников боевых действий, не являющихся военнослужащими. 1 июля у них есть повод еще раз собраться вместе и вспомнить ушедших товарищей.

В историю 1 июля вошло несколькими знаменательными событиями. Так, в 1661 году был подписан Кардисский мир России со Швецией, в 1751-м вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии, а в 1862-м была основана Российская государственная библиотека.

Именины в этот день отмечают Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор, Сергей.

1 июля родились немецкий философ, математик, физик Готфрид Лейбниц, французская писательница Жорж Санд, скульптор Вера Мухина, основательница косметической империи Эсте Лаудер, актриса советского кино и театра Клара Лучко, американский кинорежиссер Сидни Поллак, принцесса Диана и фигуристка Аделина Сотникова.

Растущая Луна - в первой четверти. Как обещает лунный календарь, день, несмотря на напряженность, будет очень удачным, если проявить решимость и настойчивость.