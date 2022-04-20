21 апреля - День главбуха

20.04.2022 | 15:11

Сегодня, 21 апреля, поздравления принимают люди, от которых во многом зависит финансовое благосостояние любого предприятия, - главные бухгалтеры. В России отмечается День главбуха.

Праздник был учрежден редакцией специализированного журнала «Главбух» (первый номер которого вышел в свет 21 апреля 1991 года), дабы напомнить руководству и сотрудникам компаний, что именно главные бухгалтеры ответственно следят за финансовыми потоками и составляют отчеты.

Помимо 21 апреля, финансисты принимают поздравления 10 ноября - в День бухгалтера.

Также в России сегодня отмечается День местного самоуправления. Дата, выбранная для праздника, неслучайна: 21 апреля (по старому стилю) 1785 года была издана Жалованная грамота городам, подписанная Екатериной II. Тем самым было положено начало российскому законодательству о местном самоуправлении.

21 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1939 году в Ленинграде открылся первый в СССР трехзальный кинотеатр «Москва», в 1954-м Советский Союз вступил в ЮНЕСКО, а в 1972-м аппарат американского космического корабля «Аполлон-16» совершил посадку на поверхность Луны.

В этот день родились королева Великобритании Елизавета II, выдающийся русский механик-изобретатель Иван Кулибин, Арина Родионовна Яковлева - няня великого поэта Александра Пушкина, английская поэтесса и романистка Шарлотта Бронте, советский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР Станислав Ростоцкий, русская поэтесса и литературовед Татьяна Бек, советский и российский рок- и поп-музыкант Крис Кельми.

В народном календаре сегодня Родион Ледолом. Считалось, что солнце с месяцем расходятся в разные стороны осенью и встречаются весной, на Родиона. Если встреча «добрая», с ясным и светлым днем, то лето будет хорошим. «Худая» встреча с пасмурной погодой сулит плохое лето.

Именины сегодня отмечают Иван, Мария и Сергей.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня просыпаются чувства благородства, справедливости, храбрость, решимость и желание кардинально решать вопросы. Не стоит сопротивляться неудержимой потребности двигаться вперед, это день для рекордов и подвигов.