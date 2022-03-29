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30 марта встретим весну и тепло

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В среду, 30 марта, - Ладодение, славянский праздник весны и тепла. Свое название он получил в честь богини славянского пантеона Лады, одной из двух богинь-Рожаниц. В этот день было принято воспевать матушку-природу, начинающую пробуждаться после морозов. Молодежь водила хороводы, хозяйки пекли из теста жаворонков и клали их над дверью. Селяне забирались на холмы, горки, стога сена и звали весну.

А еще сегодня неофициально отмечается день прогулки по парку. Прекрасный повод подышать свежим воздухом, подумать о прекрасном и полюбоваться красотой природы.

30 марта в России вспоминают то, что сделал для страны сотни лет назад Иван Сусанин. Простой крестьянин из Костромской области 30 марта 1613 года совершил настоящий подвиг.

Его имя обросло легендами и стало предметом споров многих исследователей. До сих пор неясны все обстоятельства события, включая точное время, место гибели героя и положение дел там, где он жил.

Сусанин был воспет поэтами и стал центральной фигурой оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя», известнейшего музыкального произведения.

В США сегодня отмечают Национальный день доктора. Символом праздника в Америке является красная гвоздика. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1842 году американский врач и фармацевт Кроуфорд Лонг впервые использовал общую анестезию.

30 марта произошло несколько важных исторических событий. Так, именно в этот день в 1814 году состоялась капитуляция Парижа, в 1856-м был подписан Парижский мирный договор, ознаменовавший окончание Крымской войны, а в 1867-м - заключен договор между Россией и США о продаже Аляски.

30 марта 1934 года в газетах «Правда» и «Известия» впервые появилась формулировка «ТАСС уполномочен заявить», а в 1970-м на экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», ставший культовым.

В народном календаре 30 марта - Алексей Теплый. На Руси замечали, что в этот день бурно таял снег. Если появлялись большие ручьи, следовало ждать сильного половодья.

30 марта родились испанский художник Франсиско Гойя, голландский художник-постимпрессионист Винсент ван Гог, советский авиаконструктор Сергей Ильюшин и британский рок-музыкант Эрик Клэптон.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар и Павел.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня контролировать эмоции. В этот день лучше поберечь зрение: меньше читать, смотреть телевизор.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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