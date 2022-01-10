11 января говорим всем слова благодарности

10.01.2022 | 15:22

Сегодня прямо утром вспомните все слова, с помощью которых вы выражаете признательность: «Спасибо», «Благодарю», «Мерси», «Весьма тронут», «Данке шен». Ведь 11 января отмечается Международный день спасибо.

Попробуйте весь день использовать эти слова в своей речи. Скажите спасибо водителю маршрутки, кассирше в магазине, коллегам, родственникам, и вы поймете, что благодарность обладает магическими свойствами - дарит хорошее настроение и помогает наладить взаимопонимание.

Также сегодня День заповедников и национальных парков России. Для была выбрана дата образования в 1917 году первого государственного заповедника - Баргузинского.

Всего в России насчитывается 108 заповедников, 63 национальных парка и 60 государственных природных заказников. Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет около 232,5 млн га.

11 января в истории известно несколькими событиями. В 1909 году в Нью-Йорке в этот день стартовала первая в мире женская автогонка, в 1919-м Совнарком принял декрет о введении продразверстки, в 1940-м в Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», а в 1960-м в СССР был создан Центр подготовки космонавтов.

В этот день родились киносценарист и режиссер Владимир Венгеров, автор детективных романов Виктория Платова и народный артист России Константин Хабенский.

В народном календаре 11 января - Страшный день. Считалось, что в этот вечер буйствует нечистая сила. Уберечься от нее можно следующим образом: принести с «красной горки» колья, оставленные там накануне, и сложить на дворе, натрясти сверху соломы из постелей стариков, а затем поджечь.

Кроме того, в Страшный день полагалось особенно тщательно оберегать детей от злых сил молитвами и заботой.

Также подмечали, какой дул ветер. Если он был северным и облака отсутствовали, ожидались морозы.

Именины 11 января отмечают Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Иван, Марк, Наталья и Фаддей.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь обещает, что все насущные дела сегодня превосходно удаются. Однако не доверяйте кажущейся бодрости, возможно перенапряжение, которое навредит организму.