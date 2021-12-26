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Не забудь!

27 декабря - День спасателя в России

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Если у вас есть знакомые, друзья или родственники, работающие в МЧС, не забудьте сегодня поздравить их с профессиональным праздником. Потому что 27 декабря в России отмечается День спасателя.

Именно эти люди всегда оказываются первыми там, где нужна помощь: в дыму и огне пожаров, на завалах разрушенных строений, на месте авто- и авиакатастроф, на поисках пропавших людей. На их счету - десятки тысяч спасенных жизней и сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим. Сотрудники этой службы круглосуточно готовы в любую минуту прийти на помощь тем, кто попал в беду.

Также 27 декабря Международный день противоэпидемической готовности. Он установлен совсем недавно, 7 декабря 2020 года, на Генеральной Ассамблее ООН.

Так международная общественность пыталась привлечь внимание к пандемии коронавируса, которая вошла в число глобальных проблем современности. COVID-19 стал новой угрозой для мира.

На мероприятиях, приуроченных к дате, людям расскажут о профилактике эпидемических заболеваний, разъяснят важность и необходимость вакцинации.

27 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 537 году в столице Византийской империи Константинополе был освящен храм Святой Софии, в 1929-м Иосиф Сталин провозгласил политику сплошной коллективизации сельского хозяйства СССР, а в 1953-м увидел свет первый фантастический рассказ Станислава Лема из цикла «Звездные дневники Ийона Тихого».

В народном календаре 27 декабря - Филимонов день. Это время - самое темное в году. Наши предки верили, что, пока тьма не покинет землю, будет бесноваться нечистая сила. Считалось, что на Филимона кикиморы, ехидны и нетопыри подходят близко к избам, скребутся в двери, ухают и пугают людей. Впрочем, к тем домам, где царят чистота и порядок, злые духи не подходят.

27 декабря родились немецкий математик, астроном и оптик Иоганн Кеплер, российский полководец, герой Отечественной войны 1812 года Михаил Барклай-де-Толли, французский микробиолог и химик Луи Пастер, российский предприниматель, меценат, основатель знаменитой галереи Павел Третьяков, немецкая и американская киноактриса Марлен Дитрих, актеры Эммануил Виторган и Жерар Депардье, народный артист СССР Николай Сличенко, а также российский актер, режиссер, сценарист Сергей Бодров.

Именины сегодня отмечают Ил(л)арион и Николай.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует сохранять сегодня внутреннее спокойствие и непоколебимость, быть собранным. Рекомендуется избегать массовых мероприятий, неизвестных мест, новых компаний. Не нужно поддаваться на провокации, искать приключений.

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