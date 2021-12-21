22 декабря споем под гитару песни Булата Окуджавы

21.12.2021 | 15:03

Если вы любите петь под гитару и вам дороги имена Булата Окуджавы, Александра Городницкого и Юлия Кима, то сегодня, 22 декабря, вы имеете полное право отметить день авторской (или бардовской) песни.

Этому неофициальному празднику уже два десятка лет. Ровно в 16:00 все, кто любит и ценит авторскую песню, стараются исполнить песню Булата Окуджавы «Молитва». А во многих городах к празднованию дня авторской песни приурочивают концерты или творческие вечера.

Что касается официальных праздников, то 22 декабря, в один из самых темных дней в году, в России, Армении, Беларуси, Киргизии и на Украине отмечается День энергетика. Лучшим представителям энергетической отрасли в профессиональный праздник вручают высокие награды, почетные грамоты и ценные подарки.

Он был учрежден в СССР в 1966 году в память о принятии Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). Это произошло 22 декабря 1920 года, так что именно эта дата была избрана для праздника.

Также 22 декабря ежегодно отмечается День образования Пенсионного фонда России.

Кроме того, сегодня День Гидрометеорологической службы Вооруженных сил России.

22 декабря в истории произошли и другие знаменательные события. В 1857 году в России решили ввести почтовые марки, а в 1938-м близ южной части Африки выловили латимерию - самую древнюю рыбу на Земле.

22 декабря родились французский энтомолог и писатель Жан Фабр, итальянский композитор Джакомо Пуччини, автор детских книг и сценарист Эдуард Успенский, кардиохирург Лео Бокерия.

В народном календаре сегодня Анна Темная. По этому дню судили о погоде в новогодние праздники. Если было ясно, ждали солнца и на Новый год.

Многие приметы дня касались беременных женщин. Им запрещалось разводить огонь (иначе он оставит отметину на ребенке), вышивать и вязать (чтобы не перекрутилась пуповина), встречаться с покалеченными, увечными людьми (во избежание подобных напастей для младенца).

Именины сегодня отмечают Александр, Анна, Василий, Владимир и Степан.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что происходящее с вами будет в некотором смысле отражать ваше внутреннее состояние. Постарайтесь провести день в гармонии с собой.