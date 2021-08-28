29 августа - День шахтера в России

28.08.2021 | 15:13

Сегодня, 28 августа, в последнее воскресенье месяца, в России и бывших союзных республиках отмечается День шахтера.

Угольно-добывающая промышленность - одна из важнейших отраслей российской экономики, служащая поставщиком топлива для предприятий и населения. Шахтеры - мужественные люди, чей нелегкий труд считается залогом стабильного развития экономики.

Именно с представителем этой профессии связаны выражения «стахановское движение» и «работать по-стахановски». 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов благодаря особым условиям организации труда установил рекорд: за 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля, что равнялось 14 нормам.

29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний. Он был утвержден на Генеральной ассамблее ООН в декабре 2009 года, чтобы напомнить людям о пагубном воздействии на их жизнь и здоровье ядерного оружия и призвать их строить мир без него.

С середины прошлого века в мире провели почти две тысячи испытаний ЯО. Их последствия оказали разрушительное воздействие не только на здоровье людей, но и на природу, не говоря уже о том, что в ряде случаев ситуация выбивалась из-под контроля и имела трагический исход.

В истории 29 августа отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл, в 1912-м в Москве открылась панорама «Бородинская битва», в 1938-м в СССР было введено заочное высшее образование, в 1949-м в Советском Союзе состоялось испытание первой атомной бомбы, а в 1991-м в Казахстане был закрыт Семипалатинский ядерный полигон.

29 августа родились русский живописец и архитектор Павел Брюллов, бельгийский писатель и драматург, автор знаменитой «Синей птицы» Морис Метерлинк, шведская актриса Ингрид Бергман и американский певец, танцор и автор песен Майкл Джексон.

У православных христиан сегодня Спас Нерукотворный, который также называют Ореховым, так как к этому дню созревали орехи и начинался их сбор. Полное название праздника - Перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

Именинники сегодня Александр, Анна, Герасим, Степан и Яков.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь призывает сегодня к решительным поступкам и даже революционным свершениям.