17 июня - День борьбы с опустыниванием и засухой

16.06.2021 | 16:28

Сегодня, 17 июня, во всем мире отмечается День борьбы с опустыниванием и засухой. Он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1995 году, чтобы обратить внимание общественности на данную проблему.

Многим жителям Пензенской области памятно засушливое лето 2010 года, когда термометр показывал более 40 градусов, пожары уничтожали леса, а люди изнывали от жары и мечтали о дожде. Кстати, помимо 2010, ученые называют наиболее засушливыми 1891, 1911, 1921, 1931, 1936, 1946, 1954, 1957, 1967 и 1971 годы.

Так что, несмотря на почти ежедневные ливни, пензенцам не стоит забывать о проблеме засухи. Ведь прошла только половина первого летнего месяца, и трудно сказать, какая погода ждет впереди.

В истории 17 июня произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1925 году был подписан Женевский протокол - документ о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. В 1961-м советский танцовщик Рудольф Нуриев во время парижских гастролей попросил предоставить ему политическое убежище. 50 лет назад, в 1967-м, в Китае прошло испытание первой водородной бомбы. В 1970-м был получен патент на полностью автоматизированную карманную камеру Polaroid. А в 1982-м поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета Ка-50 «Черная акула».

17 июня родились композиторы Шарль Гуно и Игорь Стравинский, русская балерина, жена Пабло Пикассо Ольга Хохлова, русский и советский поэт и драматург Михаил Светлов, голландский художник Морис Эшер, советский шахматист Тигран Петросян и актриса театра и кино Александра Захарова.

В народном календаре 17 июня Митрофан Навозник. Навоз - замечательное органическое удобрение, которое не только использовали наши предки, но и применяют сегодняшние садоводы и огородники. На Митрофана крестьяне обязательно вносили в землю эту натуральную подкормку.

Именины отмечают Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Мефодий, Назар, Петр, Ростислав и Софья.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня способны напомнить о себе нерешенные задачи и забытые проблемы, могут произойти непредвиденные события.