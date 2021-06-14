15 июня - Всемирный день ветра

14.06.2021 | 15:43

15 июня отмечается Всемирный день ветра. Его проводят, чтобы напомнить общественности о значимости энергии ветра и ее огромном потенциале. Ветроэнергетические установки построены во многих странах мира, а лидерами в этом направлении являются Китай, США и Германия.

Также 15 июня во всем мире считается Днем распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.

Ежегодно число людей преклонного возраста увеличивается, особенно в развитых странах. Нередко такие граждане попадают в категорию незащищенных. Они могут стать жертвами домашнего насилия, сексуального и финансового давления, и этот день учрежден для призыва молодежи к терпимости и человечности.

В истории 15 июня отмечено первым успешным переливанием крови человеку. В 1667 году профессор математики, философии и медицины Сорбонны Жан-Батист Дени ввел страдавшему лихорадкой 16-летнему юноше около 250 миллилитров крови ягненка, и больной быстро пошел на поправку. До широкого использования переливания крови в медицине было тогда еще очень далеко, ведь даже о существующих группах человеческой крови узнали лишь 250 лет спустя.

В 1918 году в этот день сотрудники станции юных любителей природы в Сокольниках в Москве провели для ребят первую экскурсию. С тех пор 15 июня считается в России днем создания юннатского движения.

В 1984 году 15 июня образовалась ГИМС МЧС России.

В народном календаре 15 июня - Вьюн Зеленый. На него было принято петь песни парам, создавшим в этом году семью. Молодые в ответ угощали взрослых вином, а детей - сладостями.

Именины сегодня отмечают Дмитрий, Иван, Константин, Мария и Ульяна.

15 июня родились норвежский композитор Эдвард Григ, русский поэт-символист Константин Бальмонт, государственный и политический деятель Юрий Андропов, советский хирург-ортопед Гавриил Илизаров и актер театра и кино Михаил Державин.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь советует сегодня не начинать новые дела. День идеально подходит для того, чтобы раздать долги и сходить в парикмахерскую.