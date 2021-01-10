Сетевое издание|18+|Понедельник|11 янв 2021|01:35
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Не забудь!

11 января говорим всем слова благодарности

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Сегодня прямо утром вспомните все слова, с помощью которых вы выражаете признательность: «Спасибо», «Благодарю», «Мерси», «Весьма тронут», «Данке шен». Ведь 11 января отмечается Международный день «спасибо».

Попробуйте весь день использовать эти слова в своей речи. Скажите спасибо водителю маршрутки, кассирше в магазине, коллегам, родственникам, и вы поймете, что благодарность обладает магическими свойствами - дарит хорошее настроение и помогает наладить взаимопонимание.

Также сегодня День заповедников и национальных парков России. В качестве даты был выбран день образования в 1917 году первого государственного заповедника - Баргузинского.

Всего в России насчитывается 110 заповедников, 46 национальных парков и 71 государственный природный заказник. Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет около 232,5 млн га.

А в Японии 11 января отмечают День совершеннолетия. Согласно традиции, у японских юношей и девушек оно наступает в 20 лет. С этого дня молодые граждане получают права и обязанности взрослых: на них распространяется трудовое и избирательное законодательство, им официально разрешают пить и курить. Сегодня все, кто перешагнул рубеж детства, принимают поздравления и напутствия на специальной церемонии.

11 января в истории известно несколькими событиями. В 1909 году в Нью-Йорке в этот день стартовала первая в мире женская автогонка, в 1919-м Совнарком принял декрет о введении продразверстки, в 1940-м в Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», а в 1960-м в СССР был создан Центр подготовки космонавтов.

В этот день родились киносценарист и режиссер Владимир Венгеров, автор детективных романов Виктория Платова и народный артист России Константин Хабенский.

В народном календаре 11 января - Страшный день. Считалось, что в этот вечер буйствует нечистая сила. Уберечься от нее можно следующим образом: принести с «красной горки» колья, оставленные там накануне, и сложить на дворе, натрясти сверху соломы из постелей стариков, а затем поджечь.

Кроме того, в Страшный день полагалось особенно тщательно оберегать детей от злых сил молитвами и заботой.

Также подмечали, какой дул ветер. Если он был северным и облака отсутствовали, ожидались морозы.

Именины 11 января отмечают Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Евфросинья, Иван, Лаврентий, Марк, Матрона, Наталья, Фаддей и Феофил.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь обещает, что все насущные дела сегодня превосходно удаются. Однако не доверяйте кажущейся бодрости, возможно перенапряжение, которое навредит организму. В этот день стоит прислушаться к советам родных и друзей, они могут быть очень полезны. Людям с гипертензией и склонным к мигреням рекомендовано следить за своим самочувствием.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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