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Не забудь!

27 декабря - День спасателя в России

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Если у вас есть знакомые, друзья или родственники, работающие в МЧС, не забудьте сегодня поздравить их с профессиональным праздником. Потому что 27 декабря в России отмечается День спасателя.

Именно эти люди всегда оказываются первыми там, где нужна помощь: в дыму и огне пожаров, на завалах разрушенных строений, на месте авто- и авиакатастроф, на поисках пропавших людей. На их счету - десятки тысяч спасенных жизней и сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим. Сотрудники этой службы круглосуточно готовы в любую минуту прийти на помощь тем, кто попал в беду

27 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 537 году в столице Византийской империи Константинополе был освящен храм Святой Софии, в 1929-м Иосиф Сталин провозгласил политику сплошной коллективизации сельского хозяйства СССР, а в 1953-м увидел свет первый фантастический рассказ Станислава Лема из цикла «Звездные дневники Ийона Тихого».

В народном календаре 27 декабря - Филимонов день. Это время - самое темное в году. Наши предки верили, что, пока тьма не покинет землю, будет бесноваться нечистая сила. Считалось, что на Филимона кикиморы, ехидны и нетопыри подходят близко к избам, скребутся в двери, ухают и пугают людей. Впрочем, к тем домам, где царят чистота и порядок, злые духи не подходят.

27 декабря родились немецкий математик, астроном и оптик Иоганн Кеплер, российский полководец, герой Отечественной войны 1812 года Михаил Барклай-де-Толли, французский микробиолог и химик Луи Пастер, российский предприниматель, меценат, основатель знаменитой галереи Павел Третьяков, немецкая и американская киноактриса Марлен Дитрих, актеры Эммануил Виторган и Жерар Депардье, народный артист СССР Николай Сличенко, а также российский актер, режиссер, сценарист Сергей Бодров.

Именины сегодня отмечают Ил(л)арион и Николай.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: в первой половине дня могут напомнить о себе старые проблемы. Решив их, вы получите силы для обновления. Во второй половине дня рекомендован активные физические нагрузки, которые помогут снизить стресс.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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