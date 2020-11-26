Сетевое издание|18+|Пятница|27 ноя 2020|01:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Не забудь!

27 ноября - «черная пятница» и день отказа от покупок

Печать

Сегодня в обществе столкнутся две противоречивые тенденции: жажда шопинга и отказ от излишеств. Потому что в этом году именно на 27 ноября приходятся Всемирный день отказа от покупок и одновременно «черная пятница», открывающая традиционный рождественский сезон распродаж.

Сегодня, 27 ноября, в России празднуют День морской пехоты. Первая в нашей стране команда морпехов была сформирована в 1698 году из экипажа корабля «Орел». Моряки в бескозырках сражались в Бородинской битве и Крымской войне, громили фашистов, воевали во многих зарубежных странах.

Теперь войска морской пехоты входят в состав всех флотов России: Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского, а также Каспийской флотилии.

Также 27 ноября профессиональный праздник отмечают члены Российского общества оценщиков - специалисты, которые проводят оценку недвижимости, транспортных средств, оборудования и пр. Это люди, которые обладают деловой хваткой, высоким интеллектом и устойчивостью к стрессам.

В истории 27 ноября отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1730 году российским сенатом издан указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей».

В 1895-м шведский химик, изобретатель динамита Альфред Нобель подписал последний вариант своего завещания. По нему большая часть состояния ученого отошла на создание фонда для поощрения первооткрывателей в области физики, химии, физиологии и медицины, а также литераторов и тех, кто много работал над установлением мира между народами.

27 ноября 1922 года в СССР ввели в обращение советские червонцы.

Сегодня в народном календаре Филипповка. На Филиппа крестьяне выносили во двор еду для духов, оберегающих домашних животных. Считалось, что снег сегодня предвещает ненастье в мае, а если будет долго каркать ворон, нужно ждать оттепели.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор и Филипп.

В этот день родились шведский астроном и метеоролог Андерс Цельсий, именем которого названа температурная шкала, русский композитор, автор романсов Александр Варламов, народная артистка РСФСР Галина Польских, американский и гонконгский киноактер, мастер восточных единоборств Брюс Ли, основатель корпорации Panasonic Коносукэ Мацусита, лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, народный артист России Владимир Машков.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит, что день неоднозначен, поэтому нужно уметь балансировать и не идти на поводу у эмоций, чтобы он хорошо закончился.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте