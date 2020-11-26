27 ноября - «черная пятница» и день отказа от покупок

26.11.2020 | 14:36

Сегодня в обществе столкнутся две противоречивые тенденции: жажда шопинга и отказ от излишеств. Потому что в этом году именно на 27 ноября приходятся Всемирный день отказа от покупок и одновременно «черная пятница», открывающая традиционный рождественский сезон распродаж.

Сегодня, 27 ноября, в России празднуют День морской пехоты. Первая в нашей стране команда морпехов была сформирована в 1698 году из экипажа корабля «Орел». Моряки в бескозырках сражались в Бородинской битве и Крымской войне, громили фашистов, воевали во многих зарубежных странах.

Теперь войска морской пехоты входят в состав всех флотов России: Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского, а также Каспийской флотилии.

Также 27 ноября профессиональный праздник отмечают члены Российского общества оценщиков - специалисты, которые проводят оценку недвижимости, транспортных средств, оборудования и пр. Это люди, которые обладают деловой хваткой, высоким интеллектом и устойчивостью к стрессам.

В истории 27 ноября отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1730 году российским сенатом издан указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей».

В 1895-м шведский химик, изобретатель динамита Альфред Нобель подписал последний вариант своего завещания. По нему большая часть состояния ученого отошла на создание фонда для поощрения первооткрывателей в области физики, химии, физиологии и медицины, а также литераторов и тех, кто много работал над установлением мира между народами.

27 ноября 1922 года в СССР ввели в обращение советские червонцы.

Сегодня в народном календаре Филипповка. На Филиппа крестьяне выносили во двор еду для духов, оберегающих домашних животных. Считалось, что снег сегодня предвещает ненастье в мае, а если будет долго каркать ворон, нужно ждать оттепели.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор и Филипп.

В этот день родились шведский астроном и метеоролог Андерс Цельсий, именем которого названа температурная шкала, русский композитор, автор романсов Александр Варламов, народная артистка РСФСР Галина Польских, американский и гонконгский киноактер, мастер восточных единоборств Брюс Ли, основатель корпорации Panasonic Коносукэ Мацусита, лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, народный артист России Владимир Машков.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит, что день неоднозначен, поэтому нужно уметь балансировать и не идти на поводу у эмоций, чтобы он хорошо закончился.