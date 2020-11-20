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Не забудь!

21 ноября - Всемирный день приветствий

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Сегодня вы можете начать рабочий день с приветствия коллег на разных языках: Hello! Bonjour! Guten Morgen! Hola! И не удивляйтесь, если в ответ вы услышите иноземную речь. Потому что 21 ноября отмечается Всемирный день приветствий.

Этот праздник стал откликом на конфликт между Египтом и Израилем. 21 ноября 1973 года его предложили отметить американцы - братья Брайан и Майкл Маккормак. Они отправили в разные страны письма с приветствиями на всевозможных языках, в которых лишь просили адресата поприветствовать еще хотя бы человек десять. Эффект был потрясающий: идею поддержали жители более 180 стран.

21 ноября отмечается и Всемирный день телевидения. Это праздник всех причастных к созданию магии голубого экрана. Он был учрежден в 1996 году по инициативе ООН, которая собрала в этот день Всемирный телевизионный конгресс.

Роль телевидения в нашей жизни трудно переоценить. Можно без преувеличения сказать, что сегодня оно во всем мире влияет на формирование общественного мнения и воспитание молодежи. Поэтому ООН предлагает уделять больше внимания таким программам, которые посвящены образованию, просвещению и пропаганде общечеловеческих и культурных ценностей, мира и расширению культурного обмена.

В России поздравляют специалистов, имеющих прямое отношение к финансам: сегодня отмечается День бухгалтера и День работника налоговых органов Российской Федерации.

Любой руководитель знает: хороший бухгалтер ценнее золота! В руках этих людей сосредоточены все финансовые потоки предприятия, от них зависит зарплата сотрудников и процветание организации в целом. Сегодня в России количество представителей этой профессии превысило 3,5 миллиона человек.

Деятельность налоговых органов так же важна для жизни страны, как для предприятия работа бухгалтерии. Именно налоговые службы обеспечивают реализацию экономической и социальной политики государства и являются одной из наиболее эффективных и влиятельных структур государственного управления.

Также 21 ноября отмечается Всемирный день философии и День отказа от курения.

У православных христиан сегодня тоже большой праздник - Собор архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Архангел Михаил с древних времен был прославлен и почитаем на Руси, ему посвятили множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов.

В народном календаре этот праздник называли коротко - Михайлов день. В деревнях отмечали окончание летних и осенних работ. К этому времени крестьяне получали выручку за проданное, а с работниками производился расчет. Поэтому на Михайла хозяйки накрывали столы, начинались пиры и гулянья. В этот день крестьяне ходили в гости и звали к себе.

21 ноября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1368 году великий князь Литовский Ольгерд напал на Москву, в 1472-м в Москву из Рима прибыла Зоя Палеолог, в 1783-м состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре, в 1916-м в Эгейском море затонул «Британик» - корабль-близнец «Титаника», а в 1965-м в Москве открылся Детский музыкальный театр, сегодня носящий имя Натальи Ильиничны Сац.

В этот день родились французский мыслитель, писатель и публицист эпохи Просвещения Вольтер, народный артист СССР Михаил Глузский, народная артистка России Тамара Носова, писатель-фантаст Ник Перумов и исландская певица Бьорк.

Именинники 21 ноября - Гавриил, Михаил, Павел и Рафаил.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь гласит: самое время начать воплощать планы в жизнь. Хорошо продуманное и подготовленное дело обязательно ждет успех. Вторая половина дня отлично подойдет для любовных свиданий. Также сегодня благоприятное время для поездок, пикников на природе и даже праздных мечтаний.

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