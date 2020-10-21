22 октября - День заикающихся людей

21.10.2020 | 14:44

Знаете ли вы, что объединяет Исаака Ньютона, Уинстона Черчилля, Мэрилин Монро, Брюса Уиллиса и Артемия Троицкого? Заикание, которое они побороли. Не всем удается справиться с этим нарушением речи - оно наблюдается примерно у 1% населения Земли. А сегодня, 22 октября, во всем мире отмечается День заикающихся людей.

К сожалению, в обществе, особенно в детских коллективах, встречается неправильное отношение к тем, кто заметно отличается от других. В результате они испытывают большой стресс. И если у вас есть знакомый заика, то сегодня самый подходящий день для того, чтобы подбодрить его и сказать, что подобный дефект речи ничуть не мешает хорошему отношению к нему.

В четверг, 22 октября, в России проходит День без бумаги. Цель праздника - привлечь внимание к рациональному использованию этого ресурса. Уникальность акции заключается в том, что такой подход приносит пользу как природе, так и бизнесу.

За последние 20 лет потребление бумаги увеличилось примерно на 26%, а леса вырубаются быстрее, чем успевают вырастать. Безбумажные технологии существенно уменьшили бы вред, наносимый экологии, а также денежные расходы компаний.

В истории 22 октября известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1883 году в Нью-Йорке был открыт Метрополитен-опера, в 1938-м изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию, в 1962-м началось противостояние между СССР и США - Карибский кризис, а в 1990-м городу Горькому было возвращено историческое название Нижний Новгород.

В этот день родились венгерский композитор Ференц Лист, французские актрисы Сара Бернар и Катрин Денев, русский писатель Иван Бунин, советский и российский актер Спартак Мишулин, советский поэт Николай Доризо и легендарный футболист Лев Яшин.

В народном календаре сегодня Яков Дровопилец. В этот день на крестьянских подворьях начиналась заготовка дров на зиму. Считалось, что к Якову из осеннего полена ушли все соки, поэтому оно будет гореть жарко.

В этот день наши предки пекли пироги с кашей и угощали ими соседей, чтобы жить сытно, в мире и согласии.

Именинники 22 октября Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр и Яков.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь гласит: самое время начать воплощать планы в жизнь. Хорошо продуманное и подготовленное дело обязательно ждет успех. Вторая половина дня отлично подойдет для любовных свиданий. Также сегодня благоприятное время для поездок, пикников на природе и даже праздных мечтаний.