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14 июня - день донора и блогера

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Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора - праздник в честь людей, которые отдают свою кровь и ее компоненты другим.

Дата для поздравления выбрана не случайно - она приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера, австрийского врача и иммунолога, нобелевского лауреата, который открыл группы крови человека.

В Пензенской области донорство широко развито: свою кровь для спасения человеческих жизней сдают и студенты, и сотрудники силовых структур, и все сознательные граждане.

14 июня также отмечается Международный день блогера. Идея праздника появилась в 2004 году, когда 500 человек из более чем 40 стран, ведущие дневники в интернете, объединились и решили, что этот день станет символом их дружеских отношений. А через 3 года, 14 июня 2007-го, каждый пользователь Сети, ведущий блог, опубликовал у себя короткое сообщение о солидарности со всеми единомышленниками.

В России профессиональный праздник 14 июня отмечают работники миграционной службы. С 2016 года вопросами миграции занимается ГУВМ МВД России. А сама дата установлена в 2007 году.

Также сегодня Международный банный день. Это неофициальный праздник, инициатором которого стали работники и строители бань. Даже в XXI веке поход в баню остается для некоторых еженедельным ритуалом. Испокон веку данная процедура на Руси ассоциировалась с очищением не только тела, но и души. Банный день устраивали в субботу, чтобы на воскресной службе присутствовать обновленным.

В истории 14 июня произошло несколько знаменательных событий. В 1834 году была запатентована наждачная бумага, а в 1897-м в Российской империи законодательно запретили работу по воскресеньям.

14 июня родились основатель Московской консерватории пианист Николай Рубинштейн, конструктор стрелкового оружия Федор Токарев, легендарный революционер Эрнесто Че Гевара, советский писатель Владимир Солоухин и президент США Дональд Трамп.

В народном календаре сегодня Устин Брусничные губы. На Устина каждая девушка старалась обязательно провести вечер с любимым, чтобы построить счастливую семью. Если же она хотела избавиться от опостылевшего поклонника, то втыкала между своими и его следами ветку ивы.

Именины отмечают Василий, Вера, Денис, Иван и Харита.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно рекомендациям лунного календаря, сегодня стоит отложить важные дела и либо заняться текущими задачами, либо отдохнуть. Энергетика дня такова, что очень важно держать под контролем отрицательные эмоции.

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