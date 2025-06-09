Сетевое издание|18+|Вторник|10 июн 2025|02:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |

Не забудь!

10 июня - Всемирный день мороженого

Печать
Telegram

Сегодня обязательно купите брикет пломбира, цилиндрик «Лакомки», эскимо на палочке, стаканчик с шоколадным содержимым или рожок с фруктовым наполнителем и побалуйте себя и близких любимым лакомством всех детей и огромного количества взрослых. Ведь 10 июня известно как Всемирный день мороженого.

Праздник не имеет официального статуса, но он и не нужен - идею поддержали поклонники холодного десерта по всему свету.

Считается, что мороженое начали продавать в 1786 году в США, хотя его история уходит корнями в глубокую древность. Так, еще 3 000 лет назад в Китае изготавливали прохладительные блюдо из смеси льда, снега и фруктов. Затем там научились смешивать молоко и лед и держали рецепт в строжайшей тайне.

В России тоже делали свое мороженое. Основой его служили молоко, творог, сметана, другие ингредиенты. А сегодня популярное лакомство можно купить повсюду или же сделать самим.

Любители проехать с ветерком сегодня могут отметить Всемирный день мотоциклиста.

В истории 10 июня известно тем, что именно в этот день в 1807 году был основан Ижевский оружейный завод. В 1948 году началось производство автомата Калашникова, который находится на вооружении по сей день.

10 июня 1846 года шотландец Роберт Томпсон получил патент на пневматические шины. В 1921-м был основан музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна». В 1931-м между Москвой и Ленинградом начал курсировать фирменный поезд. 10 июня 1943 года в США была запатентована шариковая ручка.

В народном календаре сегодня Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита охраняет птенцов гусей, защищая их от хищных птиц. На Гусятника обращали внимание на погоду. Безветренный день предвещал хороший урожай.

У этого дня есть еще одно название - Полудницы. Так называли духов, похожих на обычных женщин. Считалось, что они в жаркие дни настигали и наказывали тех, кто работает в поле в полдень: по народному обычаю в самую жару следовало отдыхать.

Именины 10 июня празднуют Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел и Петр.

В этот день родились композитор Тихон Хренников, артист, конферансье Борис Брунов, певица Людмила Зыкина, художник Илья Глазунов.

Полнолуние. Согласно лунному календарю, день не подходит для решительных действий. Сегодня нельзя поддаваться искушениям и идти на поводу у других людей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото - pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте