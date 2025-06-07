8 июня - Троица у православных христиан

07.06.2025 | 14:53

Сегодня, 8 июня, у православных христиан День Святой Троицы. Он отмечается на 50-й день после Пасхи, поэтому этот праздник иначе называют Пятидесятницей.

По русской традиции полы храмов и жилищ в этот день устилают свежескошенной травой, а иконы украшают березовыми или кленовыми ветвями как напоминание: на Синайской горе все цвело и зеленело, когда Моисей получил скрижали Закона.

В этот день в православных храмах совершают одну из самых торжественных и красивых служб в году. В храмах священники читают специальные молитвы о спасении молящихся и об упокоении душ усопших. Все, в том числе священнослужители, стоят на коленях - этим завершается послепасхальный период, во время которого в храмах не бьют земные поклоны.

8 июня, отмечается Всемирный день океанов. Это важный экологический праздник, отмечать который предложили на международной конференции в Бразилии в 1992 году. Океаны покрывают 3/4 поверхности планеты Земля, в них заключено 97% водных запасов планеты. В настоящее время экологи, ихтиологи и сотрудники многих зоопарков, аквариумов, дельфинариев призывают к защите прав обитателей морских глубин и поддержанию стабильной экологической обстановки.

В России сегодня отмечают свой профессиональный праздник социальные работники. Это день тех, кто принимает на себя проблемы других людей и по мере своих возможностей помогает решать их.

Кроме того, в стране второе воскресенье июня - День работников легкой промышленности. Именно благодаря им у населения и больших, и малых городов есть возможность приобретать вещи на свой вкус. К основным подотраслям сферы относят швейную, текстильную, кожевенную, меховую, обувную промышленность, а также производство искусственных кож и полимерно-пленочных материалов.

А жители Северной столицы сегодня празднуют день петербургских кошек и котов. Его объявила в 2005 году группа местных художников, известных как «митьки». Они поместили на карнизе мастерской фигурку кота, получившего кличку Тишка Матроскин. Его «фамилия» не связана с легендарным героем Эдуарда Успенского - просто мурлыку нарядили в тельняшку.

В истории 8 июня известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1869 году американец Айвз Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос, в 1909-м в России выпустили первый серийный автомобиль «Руссо-Балт», в 1946-м появилась Международная организация журналистов, а 1948-м в СССР запустили реактор для производства оружейного плутония.

В этот день родились немецкий композитор и пианист Роберт Шуман, русский художник Иван Крамской, американский писатель-фантаст Джон Вуд Кэмпбелл и советский летчик и военный деятель, маршал авиации Иван Кожедуб.

В народном календаре 8 июня - Карп Карполов. Мужчинам сегодня просто необходимо отправиться на рыбалку - считается, что на Карпа хорошо ловятся его «тезки». Отдыхая на природе, обратите внимание на комаров: если их много, то последние дни июня могут быть теплыми, но дождливыми.

Именины 8 июня празднуют Александр, Георгий, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар и Юрий.

Растущая Луна - во второй четверти. ПО лунному календарю день считается временем успокоения, когда не стоит ни с кем ссориться: потом трудно будет помириться.