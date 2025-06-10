11 июня - Общероссийский день рассеянного склероза

10.06.2025 | 14:22

11 июня известно как Общероссийский день рассеянного склероза - грозного неизлечимого заболевания, которое поражает всю нервную систему человека, затрагивая головной и спинной мозг.

В этот день медицинские вузы, научно-исследовательские институты и учреждения здравоохранения организуют различные форумы, лекции и обсуждают вопросы профилактики и выявления рассеянного склероза и противостояния его развитию.

В истории 11 июня известно тем, что именно в этот день в 1648 году в России начался Соляной бунт. Москвичи пришли к царю с челобитной, чтобы государь отменил введенный недавно налог на соль. Мирную процессию разогнали войска, после чего в столице начались массовые беспорядки. Восставшие убили немало бояр и приближенных самодержца.

Соляные бунты произошли также в Козлове, Курске, Соли-Вычегодской и других российских городах. Крестьянские волнения продолжались вплоть до февраля 1649 года, и царь был вынужден пойти на уступки. Долги по соляным налогам были отменены, не взыскивали недоимки и по другим оброкам. А стрельцам выдали денежное и хлебное довольствие, тем самым охладив их пыл к войне и расколу.

А еще в этот день был освящен Исаакиевский собор (1858 год).

В народном календаре сегодня Феодосья Колосятница. Считалось, что в этот день начинает колоситься рожь. На Феодосью домашний скот угощали баранками: в старину верили, что так приплод будет лучше.

Именины в этот день отмечают Александр, Андрей, Богдан, Иван, Мария, Фаина, Федот.

11 июня появились на свет русский писатель и литературный критик Виссарион Белинский, немецкий композитор и дирижер Рихард Штраус, французский океанограф Жак-Ив Кусто.

Полнолуние. Согласно лунному календарю, решение важных вопросов стоит отложить на другой день. Проведите время в спокойной обстановке.