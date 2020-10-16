17 октября - Всемирный день борьбы с нищетой

16.10.2020 | 15:49

Если сегодня кто-нибудь из знакомых, имеющий работу, бутерброд на завтрак и кров над головой, пожалуется вам на то, что его «нищета заела», напомните ему: на свете миллионы людей вынуждены просить милостыню, спать в картонных коробках и довольствоваться тем, что попадет им в руки.

Потому что 17 октября отмечается Всемирный день борьбы за ликвидацию нищеты. Он был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН.

В этот день общественные организации проводят благотворительные акции и намечают стратегию борьбы с нищетой, унижающей человеческое достоинство.

В США же ежегодно в третью субботу октября отмечается День сладостей. Все российские сластены сегодня могут проявить удивительное единодушие с американцами - побаловать себя любимыми лакомствами и поделиться ими с друзьями.

В истории 17 октября произошло несколько знаменательных событий. В 1480 году началось знаменитое «стояние на Угре», завершившееся окончательным освобождением России от монголо-татарского ига. В 1740-м участники второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга основали Петропавловск-Камчатский. В 1902-м в Детройте выпустили первый автомобиль марки Cadillac. В 1938 году в СССР была утверждена медаль «За отвагу», в 1945-м Кенигсберг (ныне Калининград) был включен в состав СССР, а в 1961-м открылся Государственный Кремлевский Дворец.

17 октября родились государственный деятель Григорий Орлов, Маршал Советского Союза Андрей Гречко, герой Сталинградской битвы Яков Павлов, турецкий певец Таркан, американский рэпер Эминем.

В народном календаре сегодня Ерофеев день. Люди верили, что на Ерофея лешие бродят по лесам, громко кричат, хлопают в ладоши и хохочут. С первыми петухами лесной дух проваливается сквозь землю, чтобы вновь выскочить наружу уже весной. В этот день в лес старались не ходить, причем даже в случае крайней нужды.

Именины сегодня отмечают Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.

Наступило новолуние. Лунный календарь гласит, что сегодняшний день не подходит для переговоров и старта грандиозных дел. Лучше оглянуться назад и оценить результаты своих прежних трудов.