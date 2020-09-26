27 сентября - день туристов, машиностроителей и тигров

26.09.2020 | 11:47

Сегодня, 27 сентября, празднуется Всемирный день туризма. Его могут отмечать все, от мала до велика: и те, кто много лет назад ходил с рюкзаком по лесу и ночевал на берегу реки, и те, кто покорял горные пики, и сегодняшние туристы, с комфортом путешествующие по миру даже с маленькими детьми и престарелыми родителями. Конечно, в этот день поздравления принимают и работники турбизнеса.

В России последнее воскресенье сентября - День машиностроителя. Традиция отмечать этот праздник родилась в советские времена. Автомобили и сельскохозяйственная техника, станки и подводные лодки, космические корабли и стиральные машины - все это создано машиностроителями. И сегодня не только в России, но и в Белоруссии, Киргизии и Казахстане работники этой сферы принимают заслуженные поздравления.

Также сегодня отмечается Международный день глухих. Он был учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых. Его цель - повышение информированности о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди. По статистике, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек - около 650 миллионов жителей планеты.

Глухотой страдали многие великие люди. В их числе - автор «Собора Парижской Богоматери» Виктор Гюго, знаменитый композитор Людвиг Ван Бетховен, итальянский художник Антонио Станьоли, французский философ и писатель Жан-Жак Руссо.

А еще сегодня, в теплый воскресный день, есть замечательный повод, чтобы посетить зоопарк и полюбоваться на гигантских рыже-полосатых кошек. Потому что сегодня отмечается День тигра. Еще в 2000 году его начали праздновать жители Дальнего Востока, а затем к ним присоединились жители других городов России и даже Европы.

27 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1783 году на воду был спущен первенец Черноморского флота России - парусный корабль «Слава Екатерины», в 1801-м Александру I представили первый в мире велосипед, в 1938-м Сергей Павлович Королев был приговорен к 10 годам заключения как участник контрреволюционной троцкистской организации и виновник срыва сдачи новых образцов вооружения, а в 1990-м Советский Союз стал участником Интерпола.

27 сентября родились русская царица, правительница-регентша России (1682-1689), сестра Петра I Софья Романова и американский военный морской теоретик и историк Альфред Тайер Мэхэн.

27 сентября православные христиане отмечают Воздвижение честного и животворящего креста Господня. На Руси праздник называли просто Воздвижением. В это день соблюдали пост, не начинали важных дел и не ходили в лес: считалось, что в это время медведь устраивает себе берлогу, а леший осматривает свое царство. Девушки же семь раз читали особый заговор на приглянувшихся парней.

Именины празднует сегодня Иван.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь характеризует сегодняшний день как время активного отдыха, подходящий для дружеских встреч с родными и близкими.