11 сентября - Всероссийский день трезвости

10.09.2020 | 14:00

Сегодня, 11 сентября, в России отмечается День трезвости. Он был учрежден по инициативе православной церкви в 1913 году и уже в 1914-м праздновался официально в масштабах всей Российской империи.

Тогда в этот день не работала ни одна винная лавка, алкоголь нигде не продавали. Желающие участвовали в крестных ходах и давали обет трезвости.

Любопытно, что 11 сентября также отмечается официальный день рождения граненого стакана. В этот день в 1943 году с конвейера сошел первый советский граненый стакан, дизайн которого придумала скульптор Вера Мухина.

Данный предмет посуды использовался повсеместно: его было удобно мыть и руками, и в посудомоечных машинах промышленного типа. Словом, граненый стакан стал своеобразным символом советской эпохи.

В истории 11 сентября отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1812 году было основано первое поселение русских на Аляске - Форт Росс. В 1973-м в результате военного переворота в Чили к власти пришла военная хунта во главе с генералом Пиночетом.

В 2000-м одной из горных вершин Кавказа было присвоено название «Курск» - в честь погибших членов экипажа подводной лодки. А в 2001-м в США произошел самый крупный в истории человечества террористический акт - в небоскребы-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета под управлением террористов.

В народном календаре 11 сентября - Иван Постный. В это время крестьяне заканчивали полевые работы и начинали заготовку разносолов на зиму, проводили ярмарки.

В церковном календаре это день памяти о трагическом событии - усекновении головы Иоанна Предтечи. Крестьяне не ели ничего круглого, не копали картошку и не рвали яблоки.

Именины сегодня отмечает Иван.

11 сентября родились американский писатель О’Генри, революционер Феликс Дзержинский, советский авиаконструктор Семен Лавочкин, советский космонавт Герман Титов и певец и общественный деятель Иосиф Кобзон.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь утверждает, что энергетика дня будет тяжелой. Есть вероятность попасть под ее влияние и нагрубить близким людям. Поэтому постарайтесь направить все силы на поддержание внутреннего спокойствия. При этом день крайне не подходит для заключения брака. Лучше приготовьте что-нибудь вкусное и посмотрите кино.