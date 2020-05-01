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2 мая - весенний День астрономии

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Сегодня, 2 мая, отмечается весенний День астрономии. Как правило, он приходится на субботу, ближайшую перед первой четвертью Луны, в промежутке с середины апреля до середины мая.

Осенний День астрономии устанавливается с середины сентября до середины октября. Неделя с понедельника по воскресенье, включающая День астрономии, называется Неделей астрономии.

2 мая экологи напоминают о необходимости защиты рыб семейства скумбриевых - тунцов.

В природе насчитывается порядка 40 разновидностей тунца. Самый маленький - скумбриевидный - размером примерно 50 см и весом 1,8 кг. А самый крупный - обыкновенный - достигает в длину 4,5 м и может весит более 600 кг.

Тунцов добывают по всему миру, они в числе самых востребованных рыб. Более 96 государств заняты в тунцовой промышленности, во всех океанах действуют тысячи тунцеловных судов, ежегодно в мире вылавливается около 7 миллионов тонн тунцовых.

Однако из-за чрезмерной добычи, экологических угроз и последствий изменения климата численность популяций и ареалы обитания тунцов за последние десятилетия значительно сократились. Именно эти проблемы поднимаются во Всемирный день тунца. В частности, в противовес его вылову из морей и океанов ученые предлагают выращивать и откармливать этих рыб искусственно.

2 мая в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1764 году по приказу Екатерины II заложили воспитательный дом для «подкидышей и бесприютных детей», в 1785 году в России были изданы «Жалованная грамота дворянству» и «Жалованная грамота городам», в 1902-м во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну», в 1922-м сочетались браком Сергей Есенин и Айседора Дункан, а в 1945-м советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином.

В этот день родились российская императрица Екатерина II, религиозный философ Василий Розанов, писатель Джером Клапка Джером, врач-педиатр Бенджамин Спок, певец Кола Бельды, дирижер Валерий Гергиев, футболист Дэвид Бекхэм, заслуженный артист России Леонид Каневский.

В народном календаре 2 мая - Иван Ветхопещерник. На Руси в этот день крестьянки «одевали землю в новину», чтобы она родила лен и коноплю. Они выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обратившись на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!» После этого ткань расстилали на земле, клали на нее пирог и уходили домой.

Именины 2 мая отмечают Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Никифор, Семен и Трифон.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня в первой половине дня заняться активным отдыхом, но не перегружаться. После обеда не рекомендуется заниматься крупными финансовыми операциями - предпочтительны небольшие денежные дела.

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Источник — фото pixabay.com
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