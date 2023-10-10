Могут ли на работе отказать в учебном отпуске?

Вопрос от интернет-пользователя
Работаю и одновременно учусь. Скоро сессия. Могут ли на работе отказать мне в отпуске на это время?
Ответ юриста
Согласно статье 177 ТК РФ, гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с учебой, предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые.
Вам необходимо запросить справку-вызов по месту учебы и передать ее работодателю.
Если же вам отказывают в подобном отпуске или настаивают на оформлении обычного (очередного), вы вправе обратиться с жалобой в трудовую инспекцию.
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