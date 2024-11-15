На улице Советской водители подрались на дороге

15.11.2024 | 10:24

Утром в пятницу, 15 ноября, обстановка на дорогах Пензы из-за осадков осложнилась, и у некоторых водителей сдали нервы.

На улице Советской двое устроили драку на проезжей части. Очевидица сняла ее из окна автомобиля и выложила в Сеть.

Мужчины выясняли отношения, оставив машины в первой полосе около строения № 9 (напротив Лермонтовского сквера).

«Сначала водитель коричневой машины вышел и подошел к другому автомобилю (белому), ударил водителя. Затем второй вышел и разбил фару первому. В результате началась полноценная драка», - описала пензячка увиденное.

Звуковые сигналы от других участников движения мужчин не останавливали. Чем закончилась драка, неизвестно.

Снег с дождем в Пензе будет идти весь день.

Видео «Пенза Новости».