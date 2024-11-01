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Глас народа

На дорожке в Лермонтовском сквере обрушилась плитка

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В сквере Лермонтова, рядом с фонтаном, обвалилась плитка на одной из дорожек. Снимками с места в пятницу, 1 ноября, поделился читатель сетевого издания «ПензаИнформ».

«Провал располагается рядом с колодцем, страшновато ходить», - рассказал он.

На дорожке в Лермонтовском сквере обрушилась плитка

Опасное место находится на дорожке, ведущей от фонтана к Спасскому собору. Плитка обрушилась посередине.

На дорожке в Лермонтовском сквере обрушилась плитка

«Вообще не удивлен, потому что постоянно вижу, как по плитке у собора ездит трактор», - высказал мнение читатель.

На дорожке в Лермонтовском сквере обрушилась плитка

Он напомнил, что с Лермонтовского сквера начинается туристический маршрут. «Как достопримечательность эта яма не очень», - пошутил пензенец.

На дорожке в Лермонтовском сквере обрушилась плитка

Ранее сообщалось, что в сквере начнет работать туристский центр, а также туалетный модуль. Кроме того, на Соборной площади разместят два новых указателя с историческими названиями пензенских улиц.

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