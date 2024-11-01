На дорожке в Лермонтовском сквере обрушилась плитка

01.11.2024 | 11:33

В сквере Лермонтова, рядом с фонтаном, обвалилась плитка на одной из дорожек. Снимками с места в пятницу, 1 ноября, поделился читатель сетевого издания «ПензаИнформ».

«Провал располагается рядом с колодцем, страшновато ходить», - рассказал он.

Опасное место находится на дорожке, ведущей от фонтана к Спасскому собору. Плитка обрушилась посередине.

«Вообще не удивлен, потому что постоянно вижу, как по плитке у собора ездит трактор», - высказал мнение читатель.

Он напомнил, что с Лермонтовского сквера начинается туристический маршрут. «Как достопримечательность эта яма не очень», - пошутил пензенец.

Ранее сообщалось, что в сквере начнет работать туристский центр, а также туалетный модуль. Кроме того, на Соборной площади разместят два новых указателя с историческими названиями пензенских улиц.