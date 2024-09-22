Темно идти с работы: пензячка просит перевести время

22.09.2024 | 11:30

С приходом осени пензенцы столкнулись с проблемой быстрого наступления темноты и захотели вновь перевести время. Такой идеей поделилась горожанка Оксана. Она прислала сообщение в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.

«Выхожу с работы в 18:30, на улице уже кромешная тьма. Почему перестали переводить время? Это было очень удобно, сохранялся целый час светового дня. А теперь возвращаемся домой под покровом ночи», - пожаловалась пензячка.

Оксана подчеркнула, что при таком раскладе человек может уйти в депрессию из-за недостатка света.

В 2011 году в России установили постоянное летнее время, но в 2014 году решили перейти на зимнее, и с тех пор стрелки не переводили.

Пензенцы неоднократно выступали за смену часовых поясов. Они даже собирали подписи в интернете.

«Замкнутый круг: человек не высыпается из-за того, что день и ночь поменялись местами, идет усталым на работу, а по окончании рабочего дня спешит домой, чтобы хоть как-то застать больше светлого времени, которое тает, как снег в апреле», - пояснил автор инициативы Дмитрий Большаков.

В сентябре прошлого года у жителей Пензенской области появилась надежда - в Госдуму внесли законопроект о переводе часов, однако правительство страны его не поддержало.