Две трети участников опроса хотят вернуть летнее время

20.09.2023 | 08:53

В среду, 20 сентября, комитет Госдумы по охране здоровья рассмотрит законопроект о переходе России на летнее время.

Об этом сообщил один из авторов документа, заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

«В среду комитет по здоровью Госдумы рассмотрит законопроект о возврате летнего времени в целях того, чтобы летом рассвет и темнота наступали на час позже, что даст плюс 100 часов светлого времени в год», - написал он в своем Telegram-канале.

Пост собрал огромное количество откликов.

«А в чем заключается ценность этого возврата?» - задал вопрос один из участников обсуждения.

«Чтобы летом не просыпаться с солнышком в половине четвертого утра» , - объяснили ему.

«Чтобы не вызвать дискомфорт у людей от постоянного перевода времени, оставьте тогда уж постоянно летнее время», - предложил один из комментаторов.

«Ну не знаю. Помню эти переходы туда-сюда. Никогда не нравились. Когда отменили перевод времени, никакого ухудшения не заметила» , - засомневалась другая подписчица.

Для оценки инициативы депутат организовал голосование. По состоянию на 8:45 среды, 20 сентября, в нем приняли участие 1 184 человека. 65% поддерживают перевод стрелок, 35% высказались против.

В ночь на 27 марта 2011 года жители России перевели часы на постоянное летнее время, а практика перехода на зимнее и летнее время с осени 2011 года была отменена.

В Пензенской области уже много лет обсуждается тема перехода с зимнего времени на летнее. Люди жалуются, что столкнулись с ночными рассветами и сверхранними закатами. Активисты даже собирали подписи за смену часового пояса.

«Перевод времени в Пензенской области не планируется, так как неоднократно большинство жителей региона высказывались за то, чтобы оставить действующий часовой пояс. Подобный вопрос может быть рассмотрен, если большинство пензенцев выскажется за изменение времени», - сообщили в правительстве региона в декабре 2022 года.