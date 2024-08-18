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Глас народа

«Триумфальная арка» на тротуаре вызвала у пензячки недоумение

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Жительница Пензы сфотографировала дорожные знаки, установленные на тротуаре на улице Рахманинова рядом друг с другом. По мнению женщины, в узкой пешеходной зоне им не место.

Пост появился в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемая администрация, объясните, пожалуйста, установку этих знаков на тротуаре, по которому дети ходят в школу № 56. Они как через триумфальную арку должны ходить?» - задала вопрос властям женщина.

«Триумфальная арка» на тротуаре вызвала у пензячки недоумение

Установленные знаки предупреждают водителей, что стоянка запрещена, а впереди участок, где дорогу могут перебегать пешеходы.

«Пенза стала просто отстой, все через одно место: поливалки в сторону тротуара, знаки на тротуаре», - высказалась под постом горожанка.

«Еще куски бетона посреди дороги объясните, отключенные таймеры на светофорах, где нет желтого, полосы для общественного транспорта, а также аварийное состояние общественного транспорта, который перевозит людей, вечный ремонт труб на Циолковского, повсеместное отключение воды, дыры на дороге, которые никто не заделывает», - написал пензенец.

Официального ответа о местоположении знаков пока не появилось.

Фото группы «Черный список».

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