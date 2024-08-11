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Из жизни

На набережной Суры прохожих отпугнула поливочная система

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На набережной Суры в Пензе оросительное оборудование использовалось неожиданным способом. Струи поливали не газон, а тротуар, мешая гулявшим.

Видео с развернутым в сторону дорожки оборудованием опубликовали в пензенской группе соцсети «ВКонтакте» в субботу, 10 августа. На кадрах большие лужи, образовавшиеся в пешеходной зоне.

«В центре Пензы неправильно установили опрыскиватели. Хотели бы сказать, что это сделали, чтобы освежить прохожих, но вряд ли», - говорится в посте.

Комментаторы посмеялись над ситуацией: «Устанавливали джамшуты», «Чтобы на следующий год нанять работников убирать траву, которая прорастет через плитку».

Некоторые пензенцы не поверили, что рабочие могли проявить такой непрофессионализм. На их взгляд, кто-то зло пошутил.

«Все было нормально, потом из прохожих кто-то повернул в эту сторону», - поделился мнением один из комментаторов.

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Источник — видео группы «Черный список Пенза»
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