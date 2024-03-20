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Глас народа

К весенним видам Пензы добавились оттаявшие «сюрпризы»

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Весеннее настроение пензячки Оксаны, гулявшей с ребенком в центре города, на улице Кирова, омрачил вид у пешеходных троп и тротуаров. Снег подтаял и обнажил собачьи экскременты, которые не стали убирать владельцы животных.

По словам Оксаны, такую картину она наблюдает не только в центре города, но и в других районах, где бывает.

«Видела сплошные полосы фекалий, накопившихся за зиму. Это во дворах, вдоль тротуаров у домов. Иногда и на протоптанной тропе такие «подснежники» встречались. Раньше их прятал снег, а теперь все на виду и выглядит отвратительно. И каждый год так», - пожаловалась пензячка.

К весенним видам Пензы добавились оттаявшие «сюрпризы»

Она выразила уверенность: подобная безответственность владельцев собак ухудшает и без того сложную весной санитарную обстановку в Пензе.

«Почему кто-то ходит с пакетиком и собирает фекалии за своим питомцем, а кто-то, их, кстати, большинство, абсолютно равнодушен и не желает отвечать за то, что творит его собака? Дело в культуре? В отсутствии жесткого закона? Людям все равно, что они каждую весну ходят по отходам жизнедеятельности?» - задалась женщина вопросом.

Проблему загрязненных экскрементами дворов и зеленых зон жители Пензы поднимают практически круглый год. Особенно много жалоб появляется в марте, когда начинает таять снег. В соцсетях горожане требуют ввести огромные штрафы, которыми наказывали бы владельцев собак, желают, чтобы запретили выгул питомцев в отдельных местах, например, на Олимпийской аллее.

Власти отвечают, что штраф для тех, кто не убирает за своим псом, не предусмотрен. Соблюдение чистоты - дело совести каждого владельца.

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