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Глас народа

Пензенцы шокированы количеством «сюрпризов» от собак на аллее

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Тающий снег обнажил на Олимпийской аллее далеко не подснежники. Пензенцы, которые съезжаются для прогулки на Западную Поляну со всего города, «любуются» собачьими экскрементами.

Проблема стоит остро. Горожане написали о ней на странице губернатора в «Одноклассниках» - под постом, где глава региона обратил внимание земляков на это место для занятий спортом, активного отдыха и прогулок.

«На аллее нужно запретить прогулку с собаками. А если гуляют с собаками, то должны за своими питомцами убирать», «Поддерживаю. Особенно весной, когда все тает, все эти собачьи «сюрпризы» всплывают. Да в таком количестве», «Согласна с вами полностью, это просто какой-то кошмар...», «Бескультурье», - написали пензенцы.

Горожане отметили, что мало кто из владельцев собак гуляет с пакетами для уборки за питомцами. «Сколько бываем на тропе здоровья, я еще не видела ни разу, что кто-то убрал за своим», - отметила жительница Пензы.

Такая картина наблюдается не только на Западной Поляне. «Это не только на аллее, вообще нигде не пройти - одно дерьмо собачье. Даже возле домов на газонах», - констатировала горожанка.

Еще один житель Пензы подчеркнул, что спортом на аллее занимаются все меньше. «Асфальт в дырах и трещинах, провалах. Ролики опасны для ног. Мамочки и собачки заполнили аллеи», - пояснил он.

На жалобы горожан ответил представитель областного правительства. «В соответствии с Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными» выгуливать питомца можно только в разрешенных местах. Если питомец справил нужду на территории общего пользования - в подъезде, лифте, во дворе, то хозяин обязан убирать. А на улице животное может гулять только на поводке или в закрытой переноске. Спорные правоотношения, в части несогласия с действиями лиц, содержащих и выгуливающих собак, относятся к сфере гражданско-правовых отношений и могут решаться в добровольном или судебном порядке. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, осуществляет суд», - сообщил он.

Так что ситуация на Олимпийской аллее вряд ли изменится.

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