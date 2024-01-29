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Глас народа

Пензячка вынуждена добираться до Шуиста с приключениями

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Жители областного центра продолжают возмущаться работой общественного транспорта. Так, в понедельник, 29 января, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступила жалоба от горожанки Елены, которая не может добраться из Арбекова до Шуиста привычным способом.

Женщина сообщила, что вместе с ребенком стоит на остановке «ЦНТИ» с 7:30 «до бесконечности», а маршрутки № 16 и 31 проезжают мимо, игнорируя пассажиров.

«Троллейбус № 9, если, дай бог, проедет, то полон, зайти нельзя», - добавила Елена.

По ее словам, трудности с поездками начались после Нового года. На работу и в школу женщина теперь добирается только с пересадками, в некоторых случаях даже с двумя.

«Что происходит с маршрутками?» - задала пензячка вопрос.

Утром в понедельник, 29 января, сразу несколько жителей Западной Поляны написали в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» о невозможности вовремя попасть на работу и вынужденной необходимости добираться до нее в нечеловеческих условиях. Их подвели маршрутка № 30 и автобус № 130.

«Ужас. На моей остановке не было автобуса 130 с 7:20 где-то и до 8:07. Народу куча. И как нам, людям, ехать на работу, интересно?! Кондуктор сказала, что их автобус опаздывает на 40 минут. А почему - она не знает. Ехала я не держась, дверь потеряла. Все возмущаются, говорят, что звонят и пишут, а толку нет», - рассказала местная жительница.

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