Пензенец об уборке снега: Водителям - чистые дороги, пешеходам - сугробы

17.12.2023 | 12:44

В Пензе продолжают бороться с последствиями снегопада, который начался вечером 15 декабря. 17-го числа улицы продолжают активно убирать, почему-то не думая о пешеходах.

Как рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ» читатель, в Первомайском переулке, например, люди вынуждены идти по проезжей части.

«Дороги чистят - это прекрасно, но при этом снег отбрасывает на тротуары. Такая картина в Первомайском переулке. Одинокий герой все же оставил цепочку следов, увязая в снегу, остальные пешеходы идут по проезжей части», - описал читатель.

Не лучше картина в 2-м проезде Свердлова. Там снегом завалили обочины по обеим сторонам дороги.

«А на улице Свердлова, в верхней ее части, трактор проехал сверху вниз вдоль зоопарка, а потом круто вырулил на проезжую часть, оставив сугробы», - рассказал читатель.

Он подвел неутешительный итог: выходит, что приоритет отдается автомобилистам, а о пешеходах совсем не думают.

Ранее сообщалось, что утром 16 декабря улицы города убирали 92 единицы техники и 123 человека. Коммунальщики очищали в том числе пешеходные зоны. Работники бюджетных учреждений приводят в порядок территории у своих организаций, а руководителей предприятий потребительского рынка обязали обеспечить доступ к объектам.