Коммунальщики решили проблему со светофором на улице Попова

04.12.2023 | 09:34

Пензенские коммунальщики решили проблему с вызывным светофором на улице Попова - напротив парка «Союз».

Кнопка со стороны Олимпийской аллеи была расположена таким образом, что пензенцам приходилось в непогоду лезть в грязь, чтобы нажать ее.

Горожане надеялись, что подход к ней обустроят во время ремонта улицы Попова, но этого не произошло.

В понедельник, 4 декабря, жительница Западной Поляны прислала в редакцию PenzaInform.ru сообщение с фотографиями с места.

«В начале ноября вы писали про грязищу у светофора напротив «Союза». Хочу сказать большое спасибо коммунальщикам, их ведь нечасто благодарят. Еще во второй половине ноября они все там исправили, кнопку перенесли на другой столб, который стоит не в отдалении, а вплотную к плитке. Раньше все забывала сфотографировать, но делаю это сейчас. Считаю важным сказать коммунальщикам спасибо от жителей Западной Поляны!» - написала пензячка.