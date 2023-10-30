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Глас народа

На улице Калинина после замены крыши появилась свалка рубероида

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После замены крыши на Калинина, 154, возле дома осталась гора строительного мусора. На это пожаловалась местная жительница в группе администрации Пензы в соцсети «ВКонтакте».

«Меняли крышу и успешно все скидывали вниз. А убирать за собой кто-то будет? Или ждем снега?» - возмутилась Татьяна Р.

В доказательство своих слов она прикрепила фотографии. На них видны гора рубероида под окнами балкона на первом этаже, а также множество пакетов от стройматериалов.

«Вот такая свалка теперь около дома», - пожаловалась пензячка.

Это не первый случай в областном центре, когда после замены кровли возле домов остаются горы рубероида. В сентябре 2022-го на проспекте Победы строительный мусор перекрыл выход из подъезда.

А буквально через несколько дней подобное случилось в другом дворе неподалеку. Такое отношение рабочих сильно расстроило местных жителей.

Фото Татьяны Р.

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