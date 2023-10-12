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Глас народа

В Кузнецке колеса самосвала провалились в асфальт

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В среду, 11 октября, в Кузнецке самосвал провалился задними колесами в дорожное полотно.

Фото с места происшествия выложил в Сеть очевидец.

«Рабочая, 170. Замена труб с последующей заменой дорожного покрытия. Эпопея длиной в четыре месяца подошла к своему логическому завершению. Сразу видно: сделано на совесть. Молодцы!» - кратко описал он ситуацию.

Пост вызвал большое количество откликов.

«Скажут, что у самосвала был перегруз», «Вот умеют же люди делать на совесть», «Это были испытания дорожного полотна», - шутливо высказались некоторые горожане.

«А все с упавшей елки началось! Как год встретишь, так и проведешь», - напомнил комментатор январский конфуз, когда в Кузнецке рухнуло главное новогоднее дерево.

«Там видно, что провалился в теплоколлектор. Видимо, порыв трубы был и размыло грунт», - предположил участник обсуждения.

Еще одна кузнечанка вступилась за организацию, выполнявшую дорожные работы, уверяя, что все было сделано как положено. Однако ее мнение раскритиковали.

«Я присутствовал там, когда все это делалось. Сняли песок и привезли асфальт, а где геодезист? Где все нормы? Где все результаты? Где анализы? Чушь полная», - возразил горожанин.

Еще один житель города рассказал, чем закончилось дело.

«Не рассчитал, вот и провалился, но по истечении полутора часов подогнали технику и вытащили. Все тихо и слаженно, никто ни на кого не орал, все знали свою работу. А вот почему плиту старую оставили, не заменили, это другой вопрос», - написал он.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.

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