У пензенцев возникли проблемы после открытия ул. Ново-Терновской

07.10.2023 | 11:16

Улицу Ново-Терновскую, соединяющую Терновского (Пенза) и Соборную (Засечное), открыли для проезда. Об этом в субботу, 7 октября, сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказал читатель.

По его словам, хотя проезд возможен, специалисты продолжают вести работы, часть дороги огорожена.

Больше всего проблем появилось у пензенцев, которые пользуются общественным транспортом.

«Люди бегают в поисках остановки автобусов, никто не знает, где она, спрашивают дорожников. Мечутся между машинами, все в ступоре», - описал происходящее читатель.

Он добавил, что остановку перенесли метров на 300 дальше по шемышейской трассе, но никак не обозначили. Водители маршруток и автобусов игнорируют открытую Ново-Терновскую и двигаются по Центральной до «Ритэйла» и далее выезжают на трассу.

Ранее сообщалось, что улицу Ново-Терновскую закрыли для ремонта 28 сентября. Длина отрезка, который хотят обновить, - 1 километр, на нем будет 4 полосы движения (по 2 в каждом направлении). Предусмотрено обустройство подземных коммуникаций и ливневой канализации. Кроме того, появятся регулируемый переход и новый остановочный павильон в районе ЖК «Семейный». Пешеходные зоны приведут в порядок.