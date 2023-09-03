Новые туалеты на набережной Суры готовы принять посетителей

03.09.2023 | 16:33

В Пензе на отремонтированном участке набережной Суры открылись новые бесплатные туалеты. Горожане с нетерпением ждали начала их работы, спрашивая о дате у властей в соцсетях в течение нескольких месяцев.

О том, что кабинки работают, в воскресенье, 3 сентября, редакции сетевого издания «ПензаИнформ» рассказала горожанка Вера.

«Наконец-то! Долгожданный комфорт, который пензенцы давно заслужили. Набережная - любимое место прогулок для многих и для семей с детьми, как наша, так что о нормальных туалетах там давно следовало задуматься», - отметила женщина.

Известно, что подрядчик установил два модуля по две секции в каждом: четыре женские кабинки, две мужских и три писсуара. Предусмотрены раковины, зеркала, емкости для жидкого мыла, сушилка для рук.

Обновление участка набережной в районе подвесного моста завершилось в начале мая. До 30 июня рабочие должны были закончить благоустройство, после чего планировалось открыть туалеты.

Однако к подрядчику возникли претензии, и модули не заработали в срок.

Старые биотуалеты пока так и остались на своих местах. Их внешний вид, как и исходящий запах, смущают гуляющих.

«А вот этот ужас надо убрать, мимо пройти невозможно», - высказалась Вера.