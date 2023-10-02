Возле туалетов на набережной думают установить камеры

02.10.2023 | 18:17

Неоднократные атаки вандалов на бесплатные общественные туалеты, построенные на набережной, заставили администрацию Пензы задуматься о способах решения этой проблемы.

Некоторые горожане предлагали брать плату за вход, но в мэрии о таком пока не говорят.

«Александр Басенко поручил рассмотреть возможность организации видеонаблюдения для предотвращения подобных ситуаций», - сообщили в администрации.

Кстати, в минувшие выходные хулиганы снова побывали в туалетах на набережной. «На время проведения восстановительных мероприятий их работа будет приостановлена», - добавили в администрации.

Туалеты на набережной открылись 3 сентября. Горожане ждали их несколько месяцев, но почти сразу кто-то разрисовал стену и сорвал с петель дверь в одной из кабинок.

Затем несознательные граждане забили бумагой унитаз. Потом снова разрисовали мужскую кабинку и вышибли дверь в женской.