Зареченца возмутила укладка асфальта с помощью фанеры

Ямочный ремонт в Заречном вызвал нарекания одного из местных жителей. Михаил решил поделиться увиденным с подписчиками городского telegram-канала и описал технологию работ.
«Раскидали асфальт, положили фанеру и походили по ней. Ремонт закончен... А за 2 дня до этого все ямы полили тоненькой струйкой битума, от которого ничего уже не осталось», - констатировал мужчина.
На опубликованной им фотографии видно трех коммунальщиков. Они выравнивают слой асфальта, уложенного в яму рядом с одним из многоквартирных домов.
Виброплиты, с помощью которой, как правило, выполняется данный вид работ, поблизости нет.
«Профессионалы», «Возможно, качество работы соответствует размеру оплаты», «Ничего вы не понимаете, фанерка - это отечественный аналог виброплиты», «Везет, хоть такой ремонт» - так прокомментировали увиденное пользователи.
Фото t.me/zar_info58.
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