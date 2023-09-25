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Глас народа

Зареченца возмутила укладка асфальта с помощью фанеры

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Ямочный ремонт в Заречном вызвал нарекания одного из местных жителей. Михаил решил поделиться увиденным с подписчиками городского telegram-канала и описал технологию работ.

«Раскидали асфальт, положили фанеру и походили по ней. Ремонт закончен... А за 2 дня до этого все ямы полили тоненькой струйкой битума, от которого ничего уже не осталось», - констатировал мужчина.

На опубликованной им фотографии видно трех коммунальщиков. Они выравнивают слой асфальта, уложенного в яму рядом с одним из многоквартирных домов.

Виброплиты, с помощью которой, как правило, выполняется данный вид работ, поблизости нет.

«Профессионалы», «Возможно, качество работы соответствует размеру оплаты», «Ничего вы не понимаете, фанерка - это отечественный аналог виброплиты», «Везет, хоть такой ремонт» - так прокомментировали увиденное пользователи.

Фото t.me/zar_info58.

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