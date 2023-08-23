Пензячке показалось неаккуратным ограждение на ул. Бакунина

23.08.2023 | 14:46

Жительница Пензы, прогулявшись вечером по обновленной улице Бакунина, обратила внимание на пешеходные ограждения вдоль проезжей части. Горожанке показалось, что они установлены неаккуратно.

Она сняла забор на видео и прислала запись в редакцию портала PenzaInform.ru. «Почему на улице Бакунина так поставили заграждения? Почему так неаккуратно сделано?» - прокомментировала автор.

Пензячка обратила внимание, что раствор при установке вышел за пределы лунок и, будучи светлым, некрасиво смотрится на черном асфальте.

Асфальт на Бакунина начали укладывать во второй половине мая, там привели в порядок 6 400 квадратных метров проезжей части и 3 600 - тротуаров. Работы намеревались завершить в июне, но не получилось.

14 августа администрация Пензы сообщила, что готовность улицы Бакунина составляет 100%. По контракту именно в августе ремонт и должны были окончить.