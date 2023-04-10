Жители Пензы не знают, куда деть ноги в маршрутке

10.04.2023 | 12:03

Некоторые владельцы маршруток в Пензе уверены: средний рост у жителей города не более 160 см, телосложение - худощавое. Или поэтому, или в попытке сделать салон вместительнее и заработать больше денег они размещают кресла для пассажиров таким образом, что между ними едва можно просунуть ногу.

На подобные маршрутки горожане жалуются регулярно. Так, в понедельник, 10 апреля, в одном из пензенских каналов в Telegram появились фотографии, сделанные внутри микроавтобуса, следующего по маршруту № 5.

«Как можно сидеть в такой маршрутке, когда не знаешь, куда деть свои ноги. Расстояние между кресел очень маленькое. Одно дело, если пассажир маленькой комплектации, он умещается, а если человек в теле, ему как быть? Мне хочется задать вопрос собственнику маршрутки: вы о чем думали, когда размещали так кресла?» - написала автор снимков.

В 2020 году такая же претензия возникала у пассажирки маршрутки № 31. Сиденья в салоне были практически вплотную придвинуты к впереди стоящим - расстояние между ними не превышало 10 см.

В 2019-м жаловался пассажир маршрутки № 33. Он интересовался, разрешено ли переделывать салон так, что комфортно ездить могут лишь дети или люди маленького роста.

Фото № 1, 2 - t.me/prosto_penza_58. Фото № 3 - группа «Черный список Пенза» в соцсети «ВКонтакте».