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Глас народа

Пензенцев перестали пугать вспышки на троллейбусных проводах

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В пятницу, 17 марта, пензенцы вновь стали свидетелями короткого замыкания в троллейбусных проводах.

Видео яркой вспышки над проезжей частью появилось в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте».

«Пенза-III, обрыв троллейбусных проводов. Время 14:13», - уточнил автор время и место инцидента.

Чуть позже в соцсетях появились кадры горящих проводов на проспекте Победы в районе путепровода через улицу Беляева.

Это уже не первый случай возгорания контактной сети в Пензе. 26 февраля искрящий участок проводов заметили на проспекте Победы в районе «Электроприбора».

Вечером 8 марта пензенцы наблюдали пульсирующие вспышки у Терновского моста и ЦНТИ.

Глубокой ночью 9 марта вспыхнула электросеть у дома № 150 на улице Калинина. Утром того же дня возгорание случилось в районе завода «Пензмаш» на улице Баумана.

Если раньше вспышки тревожили пензенцев, то теперь они уже воспринимаются как обычное явление. Горожане обсуждают, повлияет ли состояние контактной сети на движение троллейбусов в городе. Сети находятся в обслуживании ООО «Универсал Сервис», и там их состояние не комментируют.

В Пензу ожидается поставка 100 новых троллейбусов с автономным ходом, которые могут преодолевать без электролинии не менее км. Ожидалось, что новые машины поступят в областной центр в декабре 2022 года, однако случилась задержка. Срок поставки перенесли на начало февраля, затем - на первую декаду марта. На 17 марта информации о прибытии троллейбусов нет.

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