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Общество

Пензенцу объяснили отказ от контактной сети для троллейбусов

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель города с вопросами, касающимися троллейбусного сообщения.

«Где точно будет расположено новое троллейбусное депо - в микрорайоне Терновка или в Пензенском районе (село Засечное)? Какой точно маршрут троллейбусы будут преодолевать на автономном ходе? Какова протяженность этого автономного маршрута? Почему в этом месте отказались от контактной сети?» - интересуется горожанин.

Ответ дали в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. В нем говорится, что строительство транспортно-пересадочного узла с функционалом депо ведется в селе Засечном Пензенского района на земельном участке с кадастровым номером 58:24:0381301:3596.

«Учитывая объем финансирования, значительную стоимость строительства 1 километра контактной сети, а также наличия троллейбусов с автономным ходом, принято решение о строительстве новой контактной сети от ул. Терновского (г. Пенза) до ул. Алой (с. Засечное). От контактной сети до депо троллейбусам необходимо преодолевать расстояние, не превышающее 2,2 км», - сообщается в документе.

Проект депо предусматривает стоянку для 45 троллейбусов и закрытые парковки для автобусов, а также места для ремонта и обслуживания транспорта, контрольно-пропускные пункты и административное здание, где будет проходить медицинское освидетельствование водителей.

Ранее сообщалось, что автобус без линии может проехать порядка 60 километров. Пензенец просил уточнить: 60 или 20 километров может проехать машина?

В министерстве пояснили: техническое задание к госконтракту предусматривает поставку троллейбусов с пробегом в режиме автономного хода при полной (максимально допустимой) нагрузке не менее 20 километров.

Ожидается, что новые троллейбусы поступят в Пензу в первой декаде марта.

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