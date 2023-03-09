Ночью в Пензе вспыхивала контактная сеть троллейбусов

09.03.2023 | 10:59

В Пензе менее чем за сутки зафиксировали два случая возгорания контактной сети троллейбусов.

Первый произошел около около 2:40 четверга, 9 марта. Вспыхнули провода у дома № 150 на улице Калинина. Пульсирующие вспышки и искры, похожие на те, которые можно наблюдать при процессе сварки, вероятно, было видно издалека, в том числе в других районах города.

В итоге провода упали на асфальт.

Утром 9 марта возгорание контактной сети случилось в районе «Пензмаша» на улице Баумана.

Оба ЧП попали на видео, которые появились в группе пензенских автомобилистов во «ВКонтакте».

А днем 26 февраля горящий участок проводов запечатлели на проспекте Победы в районе «Электроприбора».

Сейчас Пенза ожидает поставку 100 новых троллейбусов. Транспортная реформа предусматривает строительство новой контактной сети от улицы Терновского до Алой в селе Засечном, а также транспортно-пересадочного узла.

Фото, видео vk.com/sova_penza.