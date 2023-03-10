Стало известно, сказалось ли искрение на работе троллейбусов

10.03.2023 | 15:47

На протяжении нескольких дней пензенцы обсуждают в Сети состояние контактной сети троллейбусов в городе. Людей беспокоят искры и огненные вспышки, случающиеся в разных районах областного центра, которые можно было бы назвать коротким замыканием.

«Контактной сети пришел конец?», «Троллейбусы ходить не перестанут?» - стали спрашивать горожане.

Сетевое издание «ПензаИнформ» обратилось за комментарием в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«Контактные сети находятся в обслуживании у перевозчика, ООО «Универсал Сервис». Как правило, нас уведомляют об обрыве проводов, а тут никакой информации не было, как что-то там коротит или меняется схема движения, все функционирует, ничего не изменилось. Возможно, если короткие замыкания и были, они никаким образом не повлияли на работу транспорта», - сообщил замдиректора учреждения Денис Светкин.

В ООО «Универсал Сервис» при этом заявили, что предприятие частное, поэтому никаких комментариев о состоянии контактной сети давать не будут.

Ряд пензенцев связали искрение со вспышками, которые взволновали жителей практически всех микрорайонов Пензы в ночь на 9 марта. Придя в себя, горожане предположили, что проблема могла быть вызвана погодными условиями, в частности повышенной влажностью.

В Пензе провода контактной сети обрываются или искрят нередко, иногда это не только пугает очевидцев, но и дарит им ощущение праздника. Так было 13 декабря 2019 года на улице Карпинского с троллейбусом № 1.

Рогатая машина медленно проехала несколько десятков метров, свернула на улицу 8 Марта, а провода за ней все это время продолжали сверкать и рассыпать искры. На фоне новогодней иллюминации вырисовывалась довольно фееричная картина.