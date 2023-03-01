Озвучена новая дата прибытия в Пензу первой партии троллейбусов

01.03.2023 | 09:12

Правительство Пензенской области назвало новую дату прибытия в регион троллейбусов. Сведения появились в ответ на жалобу одного из пользователей на странице губернатора во «ВКонтакте».

«По информации руководства АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» (поставщика), с учетом возникших технологических проблем поставку первой партии троллейбусов планируется осуществить до конца первой декады марта текущего года», - сообщили горожанам.

Изначально заявлялось, что первые рогатые машины должны появиться в областном центре в декабре 2022 года. Задержку объяснили «особенностями технологического процесса и производства окраски троллейбусов». Срок поставки переносили на начало февраля, но к 16-му числу машины так и не прибыли.

Всего в областной центр планируется поставить 100 новых машин, снабженных кондиционерами, низкопольных, на автономном ходу до 20 км. Согласно договоренностям, они должны прийти в течение 2023 года.

Кстати, окраска троллейбусов в желто-зеленый цвет с изображением ласточки по бокам некоторым пензенцам не понравилась.