Пензенцев порадовали емкости с песком для пешеходов

07.12.2022 | 17:01

Жители Пензы заметили новшество на улицах города - емкости с песком для индивидуального использования.

Они появились в нескольких точках в центре Пензы, например на площади Ленина, а также на некоторых окраинах.

«Живу в Арбекове. Вижу заботу о жителях. Третий день перед мостом у «Ленты» вечером дежурит большая машина с песком, а сегодня на каждом светофоре для пешеходов - емкости с песком. Первый раз за мои 20 лет в Пензе видно, что думают о пешеходах и автомобилистах. Спасибо», - высказала свое мнение Зифа Г. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Другая горожанка отметила, что иметь возможность взять горсть песка, чтобы обезопасить свой путь в гололедицу, неплохо.

«Главное, чтобы коммунальщики не сняли с себя ответственность за обработку улиц от льда, переложив эту обязанность на плечи пешеходов. И чтобы не очень честные горожане не растащили песок на личные нужды», - заявила жительница Пензы Галина М.

Прошлой зимой только за февраль к травматологам попало более 2 500 пензенцев, многие из которых получили повреждения на улице из-за гололеда. По словам самих врачей, оперировать чаще всего приходится пациентов старше 60 лет с травмами бедра или верхних конечностей.