Сетевое издание|18+|Среда|7 дек 2022|18:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Ясно |

Глас народа

Пензенцев порадовали емкости с песком для пешеходов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жители Пензы заметили новшество на улицах города - емкости с песком для индивидуального использования.

Они появились в нескольких точках в центре Пензы, например на площади Ленина, а также на некоторых окраинах.

«Живу в Арбекове. Вижу заботу о жителях. Третий день перед мостом у «Ленты» вечером дежурит большая машина с песком, а сегодня на каждом светофоре для пешеходов - емкости с песком. Первый раз за мои 20 лет в Пензе видно, что думают о пешеходах и автомобилистах. Спасибо», - высказала свое мнение Зифа Г. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Другая горожанка отметила, что иметь возможность взять горсть песка, чтобы обезопасить свой путь в гололедицу, неплохо.

«Главное, чтобы коммунальщики не сняли с себя ответственность за обработку улиц от льда, переложив эту обязанность на плечи пешеходов. И чтобы не очень честные горожане не растащили песок на личные нужды», - заявила жительница Пензы Галина М.

Прошлой зимой только за февраль к травматологам попало более 2 500 пензенцев, многие из которых получили повреждения на улице из-за гололеда. По словам самих врачей, оперировать чаще всего приходится пациентов старше 60 лет с травмами бедра или верхних конечностей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте